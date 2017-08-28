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إنطلاق بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة
انطلقت في صالة النادي الأهلي بصنعاء اليوم بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة، ينظمها فرع إتحاد اللعبة بالأمانة.
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  رياضة
إنطلاق بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة
[28/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
انطلقت في صالة النادي الأهلي بصنعاء اليوم بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة، ينظمها فرع إتحاد اللعبة بالأمانة.

يشارك في البطولة التي تستمر ثلاثة أيام 36 لاعبا يتنافسون في مسابقة الفردي لفئات العمومي والناشئين والأشبال.

وشهدت منافسات التصفيات التمهيدية لفئة الناشئين فوز اللاعب بشير المحاقري على منافسه محمد الذماري 3/ 2 وبذات النتيجة تغلب اللاعب محمد الحيمي على محمود المحاقري.

كما فاز اللاعب إبراهيم جباري على منافسه محمد الذماري 3/ صفر وتمكن اللاعب محمد الحيمي من الفوز على فواز الدرم 3/ 1.

وفي منافسات الأشبال حقق اللاعب أمجد البرطي الفوز على منافسه ريان اليفاعي 3/ صفر وتغلب اللاعب إيهاب عادل على حمزة العماد 3/ صفر.

كما تغلب اللاعب وائل السعيدي على منافسه انس البرطي 3/ صفر وفاز اللاعب حمزة العماد على عبد الله الجعدبي 3/ 2.

يدير البطولة طاقم تحكيمي بقيادة الحكم العام عادل اليفاعي ومراد ياسين وإبراهيم غوث الدين وخالد الدرم ومحمد المصنف.

وأوضح أمين عام الإتحاد مطهر زبارة أن البطولة تأتي ضمن أنشطة وبرامج الاتحاد للموسم الرياضي الحالي.

وأشار إلى أن الإتحاد يسعى لتنظيم بطولات في مختلف المحافظات بهدف إكتشاف اللاعبين والمواهب وإدراجهم ضمن المراكز التدريبية .. لافتا إلى أهمية توسيع قاعدة اللعبة لرفد المنتخبات الوطنية.

يذكر أن فرع إتحاد اللعبة بمحافظة إب سينظم غدا بطولة فردي العمومي والناشئين في صالة الفقيد علي الصباحي بنادي الشعب بمشاركة 32 لاعبا.
سبأ
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