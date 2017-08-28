وزير الخارجية الروسي يعرب عن أمله بتعزيز مناطق تخفيف التوتر في سورية [28/أغسطس/2017] الكويت – سبأ :

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بتعزيز مناطق تخفيف التوتر في سورية "عبر صيغ قانونية" خلال اجتماع استانة المقبل.



ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية للانباء عن لافروف قوله للصحفيين خلال زيارة الى الكويت إنه "تم إنشاء ثلاث مناطق تخفيف توتر ويجري العمل حالياً على تشكيل المنطقة الرابعة في محافظة إدلب".



واضاف إن “الاجتماع التالي بصيغة استانة سيعقد قريباً وأعول على أن يتم تعزيز هذه الاتفاقيات بشكل نهائي في الوثائق القانونية".



وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف أعلن الأسبوع الماضي أن اجتماع أستانة 6 حول الأزمة في سورية قد يعقد "بشكل مبدئي" منتصف شهر سبتمبر المقبل.



واستضافت العاصمة الكازاخية استانة خمسة اجتماعات حول سورية هذا العام كان آخرها في الرابع والخامس من يوليو الماضي أكدت في مجملها على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضى السورية وتثبيت وقف الأعمال القتالية.

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