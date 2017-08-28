تراجع اسعار النفط وخام برنت يسجل نحو 52 دولاراً للبرميل [28/أغسطس/2017] سنغافورة – سبأ:

تراجع سعر النفط اليوم الاثنين رغم تعطل عدد من المصافي في الولايات المتحدة وجزء من إنتاج الخام بسبب إعصار هارفي الذي ساحل خليج المكسيك هذا الأسبوع.



وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات وبنسبة 0.1 في المائة إلى 52.34 دولار للبرميل.



كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً ما يعادل 0.7 في المائة عن سعر آخر تسوية إلى 47.50 دولار للبرميل.



وجاء ذلك بعدما سجلت أسعار البنزين أعلى مستوياتها في عامين وأدت السيول العارمة الناجمة عن الإعصار لإغلاق مصاف على ساحل خليج المكسيك.



ويعد هارفي أقوى إعصار يضرب تكساس فيما يزيد على 50 عاماً، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل وحدوث سيول عارمة.

سبأ