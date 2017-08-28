إرتفاع الذهب الى 1297.60 دولاراً للاوقية مع هبوط الدولار وارتفاع اليورو [28/أغسطس/2017] بنجالورو – سبأ:

صعد الذهب اليوم الاثنين الى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع تكبد الدولار خسائر بعدما لقي اليورو دعماً في تعليقات رؤساء بنوك مركزية رئيسية خلال اجتماع بشأن السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1297.60 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 أغسطس عند 1298.58 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.



كما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1302.90 دولار للأوقية.



ويأتي ذلك بعدما قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن السياسة النقدية الشديدة التيسير للبنك تؤتي ثمارها وإن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو ازداد قوة لكنه أحجم عن أي تعليقات بشأن ارتفاعات العملة الأوروبية الموحدة في الآونة الأخيرة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.5 بالمائة إلى 17.15 دولار للأوقية، فما زاد البلاتين 0.8 بالمائة إلى 979.45 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 930.55 دولار للأوقية.

سبأ