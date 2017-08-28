مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 83ر0 بالمائة [28/أغسطس/2017] مسقط ـ سبأ:

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (68ر5003) نقطة مرتفعًا بـ (1ر41) نقطة وبنسبة (83ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (54ر4962) نقطة.



وقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(284) ألفًا و(896) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (6ر78) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (15) مليونًا و(338) ألفًا و(381) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (322ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (56ر17) مليار ريال عماني.

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