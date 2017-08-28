رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وحكماء اليمن التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم عددا من مشائخ وحكماء وأعيان اليمن بحضور نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول والشيخ عبد العزيز الشائف. هارفي" يودي بحياة شخصين ويهدد تكساس بسيول "كارثية" أودى الإعصار هارفي وهو أقوى إعصار يجتاح ولاية تكساس الأمريكية منذ أكثر من 50 عاما بحياة شخصين، في حين حذرت السلطات الأمريكية من أن "هارفي" يهدد بسيول كارثية بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة. استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية سجلت أسعار الذهب استقرارا اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة. إنطلاق بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة انطلقت في صالة النادي الأهلي بصنعاء اليوم بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة، ينظمها فرع إتحاد اللعبة بالأمانة.