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آخر تحديث: الإثنين، 28 - أغسطس - 2017 الساعة 06:40:06م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وحكماء اليمن
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم عددا من مشائخ وحكماء وأعيان اليمن بحضور نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول والشيخ عبد العزيز الشائف.
هارفي" يودي بحياة شخصين ويهدد تكساس بسيول "كارثية"
أودى الإعصار هارفي وهو أقوى إعصار يجتاح ولاية تكساس الأمريكية منذ أكثر من 50 عاما بحياة شخصين، في حين حذرت السلطات الأمريكية من أن "هارفي" يهدد بسيول كارثية بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
إنطلاق بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة
انطلقت في صالة النادي الأهلي بصنعاء اليوم بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة، ينظمها فرع إتحاد اللعبة بالأمانة.
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  محلي
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بمديرية صرواح بمأرب
[28/أغسطس/2017] مأرب - سبأ:
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم في إفشال محاولة تسلل بإتجاه منطقة المخدرة بمديرية صرواح بمأرب.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان الشعبية أحبطت محاولة تسلل للمرتزقة بإتجاه مواقع بمنطقة المخدرة وكبدتهم عدد من القتلى والجرحى.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية دمروا مدرعة محملة بالمرتزقة بإستهدافها بصاروخ موجه بوادي الربيعة.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية إستهدفت بصاروخ حراري تجمع لمرتزقة العدوان بوادي الربيعة، موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم.
سبأ
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