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تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بمديرية صرواح بمأرب
[28/أغسطس/2017] مأرب - سبأ:
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم في إفشال محاولة تسلل بإتجاه منطقة المخدرة بمديرية صرواح بمأرب.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان الشعبية أحبطت محاولة تسلل للمرتزقة بإتجاه مواقع بمنطقة المخدرة وكبدتهم عدد من القتلى والجرحى.
وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية دمروا مدرعة محملة بالمرتزقة بإستهدافها بصاروخ موجه بوادي الربيعة.
وذكر المصدر أن القوة الصاروخية إستهدفت بصاروخ حراري تجمع لمرتزقة العدوان بوادي الربيعة، موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم.
سبأ