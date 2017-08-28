بدء دورة ورشة تدريبية حول حقوق الاحداث والعدالة التصالحية [28/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بدأت بصنعاء ورشة عمل ت دريبية حول حقوق الأطفال المحتجزين والعدالة التصالحية في حل قضاياهم تنظمها مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان بدعم من منظمة رعاية الأطفال العالمية.



وتستهدف الورشة على مدى يومين 22 مشاركا من اعضاء لجان العدالة التصالحية من الشخصيات والوجاهات الاجتماعية والقائمين على مراكز احتجاز الاطفال وممثلي منظمات المجتمع المدني في أمانة العاصمة.



وتهدف الورشة الى تعزيز العمل بالنهج التصالحي في قضايا الاطفال واليات التحويل الى العقوبات البديلة عبر تطوير برامج التحويل والتدابير الغير احتجازية من خلال نظام ادارة الحالة.

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