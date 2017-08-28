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محلي وتنفيذي البيضاء ينعي محمد عبدالله عفيف
[28/أغسطس/2017] البيضاء - سبأ:
نعى محلي وتنفيذي محافظة البيضاء محمد عبدالله عفيف مدير صندوق الرعاية الإجتماعية وعضو المجلس المحلي بالمحافظة.
وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد عفيف وحياته الحافلة بالعطاء من خلال عمله وإسهاماته في الجانب الإجتماعي والإنساني والذي كان نموذج متميز في نشاطه بالمجلس المحلي للمحافظة وعمله التنفيذي كمدير عام لصندوق الرعاية الإجتماعية.
وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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