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لقاء بريمة يناقش إجراءات تنفيذ البطاقة السلعية لمنتسبي الأمن
[28/أغسطس/2017] ريمة - سبأ:
ناقش لقاء بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن العمري، ضم عدد من رجال المال والأعمال، إجراءات تنفيذ البطاقة السلعية لمنتسبي الأمن بالمحافظة.
وتطرق اللقاء الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد حميد بجاش، إلى السبل الكفيلة بتنفيذ البطاقة السلعية بما يسهم في تلبية إحتياجات رجال الأمن.
وتناول الإجتماع التحديات التي تواجه تنفيذ البطاقة السلعية لإيجاد حلول لها والمقدمة إيجاد نقاط بيع المواد الغذائية وغيرها من الإحتياجات الأساسية لرجال الامن بمديريات المحافظة.
وأكد محافظ ريمة أهمية إنجاز إجراءات البطاقة السلعية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.
سبأ