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آخر تحديث: الإثنين، 28 - أغسطس - 2017 الساعة 06:19:39م
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مجلس الشورى يدعو إلى توحيد الرأي والموقف وتماسك الجبهة الداخلية
[28/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أدان مجلس الشورى واستنكر الحادث الجنائي المؤسف الذي وقع في إحدى النقاط الأمنية بأمانة العاصمة وأسفر عنه سقوط ضحايا وإخلال بالسكينة العامة.

ودعا مجلس الشورى في بيان الأجهزة الأمنية المختصة بالتحقيق في هذه الحادثة والرفع بالنتائج إلى السلطة التنفيذية لإتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل ذلك .

وأكد المجلس أن هذه الحادثة لا تخدم سوى العدوان الذي يستهدف اليمن منذ أكثر عامين ونصف .. مشددا على تفويت الفرصة على المتربصين الذين يسعون إلى إضعاف الجبهة الداخلية وتمزيق وحدة الصف الداخلي.

وأهاب المجلس بجميع الأطراف السياسية النأي عن الخلافات التي قد تؤثر على صمود الجبهة الداخلية وعدم الإنجرار وراء المناكفات غير المسئولة.

ودعا مجلس الشورى المكونات الوطنية إلى توحيد الرأي والموقف وحل أي إشكالات من خلال الحوار .. مشيداً بمواقف القوى السياسية الحكيمة الهادفة تفويت الفرصة على العدوان ومرتزقته في إضعاف الجبهة الداخلية التي ستظل متماسكة وثابتة في وجه العدوان وغطرسته.
سبأ
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