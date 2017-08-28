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آخر تحديث: الإثنين، 28 - أغسطس - 2017 الساعة 06:19:39م
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سنغافورة تعلن 23 سبتمبر المقبل موعدا لانتخاباتها الرئاسية 
[28/أغسطس/2017] كوالالمبور – سبأ:
أعلنت لجنة الانتخابات السنغافورية ان موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون في 23 سبتمبر المقبل في حال ترشح أكثر من شخص واحد مؤهلين لشغل هذا المنصب الشرفي.

 وحددت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين ان ترشيح الأسماء سيكون في 13 سبتمبر المقبل وذلك بعد أن أصدر رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج أمرا بإجراء الانتخابات. 

وذكرت اللجنة انه في حال تقدم مرشح واحد مؤهل للمنصب فسوف تبدأ فترة رئاسته مباشرة بعد يوم ترشيح الأسماء. 

وخصصت الانتخابات الرئاسية في هذه الدورة للمرشحين من العرقية الملايوية التي تعتبر أقلية في سنغافورة وذلك بعد إجراء تعديلات دستورية لقواعد الانتخابات الجديدة.

وتنص التعديلات في قواعد الانتخابات الجديدة على أنه إذا لم يكن هناك رئيس من عرقية مختلفة لأكثر من خمس دورات متتالية فيتم حجز الانتخابات المقبلة لرئيس من عرقية أخرى.

وعارض على هذه التعديلات بعض المرشحين من العرقية الصينية التي تشكل أغلبية السنغافوريين حيث قاموا بالطعن على هذه التعديلات التي وصفت على نطاق واسع بأنها مجاملة ومختزلة للعرقيات.

 

وقد أعلن ثلاثة مرشحين من العرقية الملايوية رغبتهم بالمنافسة في الانتخابات وهم رجل الأعمال محمد صالح ماريكان ورجل الأعمال فريد خان ورئيسة البرلمان السابقة حليمة يعقوب.

 وتنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي توني تان كنغ يام وهو من العرقية الصينية في 31 أغسطس وبعدها يتولى الرئيس بالنيابة مهام منصبه حتى يتم انتخاب خلف للرئيس الحالي.

 ويعد منصب رئيس الجمهورية السنغافورية شرفيا ويتمتع بصلاحيات معينة مثل الإنفاق الحكومي من الاحتياطيات المالية والتعيينات في الوظائف العامة الرئيسية في حين تقع معظم الصلاحيات التنفيذية في سنغافورة على عاتق الحكومة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.   
سبأ
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