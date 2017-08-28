تدشين نشاط لجنة القطاع الخاص للإغاثة الإنسانية في محافظة الحديدة [28/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

دشن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحمن جار الله اليوم نشاط لجنة القطاع الخاص للإغاثة الإنسانية بالمحافظة.



وتتضمن اعمال الإغاثة بمحافظة الحديدة الذي تنفذه اللجنة تحت شعار" يداً بيد لمواجهة وباء الكوليرا .. وطننا مسئوليتنا جميعاً"..تقديم أدوية ومحاليل طبية متنوعة خاصة بمكافحة الكوليرا لمعظم مديريات المحافظة.



وخلال التدشين أشاد المحافظ الهيج ومدير عام الصحة الدكتور جار الله بجهود القطاع الخاص في أعمال الإغاثة وتخفيف معاناة المواطنين التي فرضها عليهم العدوان الغاشم والحصار الجائر.



وأكدا أن القطاع الخاص الوطني اثبت انه شريكا حقيقيا في مواجهة العدوان والتخفيف من آثاره في أوساط المجتمع وذلك من خلال الدعم الحقيقي المستمر للعديد من القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي يواجه ضغوطا كبيرة خلال فترة العدوان.



من جانبه أوضح ممثل لجنة القطاع الخاص احمد العودي أن جهود لجنة القطاع الخاص للإغاثة الإنسانية تهدف لدعم الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا في إطار الجهود الجماعية والمجتمعية المكملة لجهود الحكومة التي تواجه نقصا حادا في مواد الإغاثة الطبية والإنسانية.



وأوضح ان اللجنة تستهدف قطاعات اقتصادية أخرى كداعم اضافي لضمان استمرارية وفعالية اعمال الإغاثة التي تحتاج اعمالا أشمل وأوسع مع اتساع رقعة الحاجة في ظل تفشي الأمراض وارتفاع نسبة الفقر نتيجة العدوان والحصار....



حضر التدشين وكيل المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعدد من المسؤلين بمكتب الصحة بالمحافظة ولجنة القطاع الخاص للإغاثة الإنسانية.

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