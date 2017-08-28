مناقشة دور المجلس اليمني للإختصاصات الطبية في تدريب الكادر الطبي بإب [28/أغسطس/2017] إب - سبأ:

ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع الأمين العام للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية الدكتورة أومار حسن دور المجلس في تدريب الكادر الطبي في عدد من مستشفيات المحافظة.



وتطرق الاجتماع بحضور وكيلا المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وصادق حمزة السبل الكفيلة بتعزيز الدراسات العليا في المجالات الطبية( ماجستير وبورد) في مختلف التخصصات الطبية وخاصة في مستشفى الثورة العام ومستشفى جبلة الجامعي.



وأقر الاجتماع افتتاح مساق الجراحة العامة والنساء والولادة( ماجستير في مستشفى جبلة الجامعي ) .



كما تم أقرار تعزيز مساق الطب الباطني (بورد) في مستشفى الثورة العام .



وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح جهود المجلس اليمني للأختصاصات الطبية في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية بالمحافظة ، مؤكدا استعداد قيادة المحافظة ومكتب الصحة بتذليل كافة الصعوبات لتنفيذ خطط وبرامج التدريب الصحي بالمحافظة.



ودعا المجلس لتوسيع نشاطه التدريبي وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية في مختلف المستشفيات العاملة في نطاق المحافظة وبما يسهم في تحسين الخدمات الطبية للمرضى والمترددين على المستشفيات العامة.



وفي الاجتماع كرم المجلس اليمني للاختصاصات الطبية محافظ إب بدرع المجلس وذلك لجهوده الحثيثة في خدمة القطاع الصحي وتسهيل عمل وأنشطة المجلس ليقوم بدورة على أكمل وجه.



حضر الاجتماع مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالملك الصنعاني ومدير عام مستشفى جبلة الجامعي عميد كلية الطب الدكتور عبدالله المطري ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بإب الدكتور محمد المجاهد ورئيس نقابة الاطباء بالمحافظة الدكتور عبد الغني غابشة وعدد من المسئولين بالمحافظة ومكتب الصحة.

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