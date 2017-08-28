المعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء يحتفل بتخرج الدفعة الخامسة مختبرات [28/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

احتفل المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة صنعاء اليوم بتخرج الدفعة الخامسة مختبرات والبالغ عددهم 36 طالب وطالبة.



وفي الحفل الذي حضره نائب عميد المعهد العالي للعلوم الصحية لشئون الطلاب والفروع الدكتور محمد العوامي هنأ مدير المعهد الدكتور عباس العرافي الخريجين بمناسبة التخرج.. مؤكدا اهمية الاستمرارية في تلقي العلم والمعرفة.. مشيرا إلى دور المختبر في تشخيص المرض.



فيما نوهت كلمة عمادة المعهد التي القاها الدكتور عبدالله جيش إلى أن الخريجين انتقلوا من الجانب النظري إلى العملي.. مشيرة الى ان الوطن بحاجة ماسة للكوادر الصحية المؤهلة للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.



وحثت الكلمة الخريجين متابعة كل جديد في مجالهم وتطوير مهاراتهم عمليا ونظريا.. مثمنة اصرار الخريجين على مواصلة تلقي العلم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وفي الحفل الذي تخلله فقرات فنية تم تكريم الخريجين.

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