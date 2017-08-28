15 شابا وشابة يخوضون التصفيات النهائية لجائزة الدولة للشباب بمجال الغناء [28/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

خاض 15 شابا وشابة من مختلف محافظات الجمهورية اليوم بمقر الأمانة العامة لجائزة الدولة للشباب بصنعاء التصفيات النهائية للجائزة في دورتها الـ 17 ، وذلك في مجال الغناء.



وأدارت تصفيات مسابقة الغناء لجنة تحكيم برئاسة الفنان القدير عبد الباسط الحارثي وعضوية الفنانه شروق محمد أحمد والفنان محمد شجون.



واوضح أمين عام الجائزة فؤاد الروحاني أن تصفيات مجال الغناء تأتي عقب التصفيات الختامية لمسابقة الجائزة في مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم التي شارك فيها 30 شابا وشابة من مختلف المحافظات وجرت أمس الأحد في افتتاح التصفيات النهائية للجائزة للدورة الحالية بمجالاتها المقررة والتي تستمر 30 يوما.



وأشار إلى أن المتسابقين جسدوا لحمة وطنية خلال التصفيات التي شهدت إثارة وتنافس شريف واداء متقارب في الاتقان وجودة الصوت، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.



يذكر أن عدد المتقدمين لنيل الجائزة لهذه الدورة ممن تنطبق عليهم الشروط بلغ 113 متنافسا من 13 محافظة بينهم 39 فتاة.



حضر تصفيات اليوم رئيس لجنة تحكيم مسابقة الجائزة في مجال النص المسرحي الدكتور عمر عبدالله صالح ورئيس لجنة تحكيم مسابقة الموسيقى فؤاد الشرجبي وعدد من المهتمين.

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