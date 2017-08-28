محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد يدعو المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من هطول الأمطار صنعاء - سبأ:



دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من هطول الأمطار وعدم التواجد في ممرات السيول خلال الساعات القادمة.



و نبه المركز في النشرة الجوية اليومية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان و من الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات في تلك المناطق .



وأوضح المركز أن تحليل خرائط الطقس المختلفة وصور الأقمار الاصطناعية تبين استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء ، متوقعاً هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد يصحبها الرعد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية ومن المحتمل امتدادها إلى أجزاء من السواحل الغربية .



وأشار المركز إلى أن الأمطار قد تشمل أجزاء متفرقة من محافظات أبين ، شبوة ، حضرموت و المهرة .

سبأ [28/أغسطس/2017]سبأ