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  اقتصاد
اليورو يصعد لأعلى مستوى في عامين ونصف قرب 1.20 دولار
[28/أغسطس/2017]
لندن - سبأ:

ارتفع اليورو لأعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب 1.20 دولار وسط تعاملات ضعيفة اليوم الاثنين ليواصل المكاسب التي حققها نهاية الأسبوع الماضي بعدما أحجم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عن التطرق إلى موجة صعود العملة الموحدة في الآونة الأخيرة.

واتسمت التعاملات في السوق بالضعف بسبب عطلة عامة في لندن وتحركت معظم العملات في نطاق ضيق.

وزاد اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1926 دولار، بعدما سجل 1.19665 في التعاملات الآسيوية وهو أعلى مستوى منذ يناير 2015.

وتتجه العملة الموحدة لتسجيل مكاسب أمام العملة الأمريكية للشهر السادس على التوالي وهي أطول موجة صعود في خمسة أعوام.

وارتفعت العملة الموحدة نحو واحد في المائة يوم الجمعة بعدما أحجم دراجي عن التطرق إلى صعود العملة في مؤتمر جاكسون هول بالولايات المتحدة وركز بدلا من ذلك على موضوعات مثل التجارة العالمية.

وتلقى اليورو دعما من عدم تطرق رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين للسياسة النقدية الأمريكية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 92.372 وهو أقل مستوى منذ أوائل مايو 2016 قبل أن يتعافى قليلا ليسجل انخفاضا بنسبة 0.3 في المئة إلى نحو 92.489.

وفقد الدولار 0.3 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 109.155 ين، ليظل بعيدا عن أدنى مستوى في أربعة أشهر البالغ 108.605 ين الذي سجله في 18 أغسطس.

واستقر الاسترليني عند 1.2865 دولار بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في 13 يوما عند 1.2946 دولار.

سبأ
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