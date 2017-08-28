رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تسيبولكوفا تدخل قائمة المصنفات العشر الأوائل في التنس باريس - سبأ:



دخلت السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا قائمة المصنفات العشر الأوائل في لاعبات التنس المحترفات بعد إعلان القائمة الجديدة اليوم الاثنين بينما لم يحدث أي تغيير في قائمة أول عشرة لاعبين.



وخسرت تسيبولكوفا يوم السبت نهائي بطولة نيو هيفن أمام الاسترالية داريا جافريلوفا في آخر تجربة قبل بطولة أمريكا المفتوحة لكنها رغم ذلك تقدمت خطوة واحدة لتصبح في المركز العاشر على حساب البولندية أجنيشكا رادفانسكا التي تراجعت للمركز 11.



وحافظت التشيكية كارولينا بليسكوفا على صدارة التصنيف وجاء خلفها بالترتيب الرومانية سيمونا هاليب والإسبانية جاربين موجوروزا والأوكرانية إيلينا سفيتولينا والدنمركية كارولين وزنياكي.



وجاءت الألمانية أنجليك كيربر والبريطانية جوهانا كونتا والروسية سفيتلانا كوزنتسوفا والأمريكية فينوس وليامز في المراكز من السادس إلى التاسع على الترتيب دون أي تغيير أيضا.



وفي فئة الرجال حافظ الإسباني رفائيل نادال على القمة ويليه البريطاني آندي موراي والثنائي السويسري روجر فيدرر وستانيسلاس فافرينكا ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الخامس.



واستمر الألماني ألكسندر زفيريف سادسا ويليه الكرواتي مارين شيليتش والنمساوي دومينيك تيم والبلغاري جريجور ديميتروف والياباني كي نيشيكوري في المراكز من السابع إلى العاشر على الترتيب.

سبأ [28/أغسطس/2017]سبأ