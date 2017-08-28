عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صدامات بين معارضي ومؤيدي ترامب في مدينة بيركلي الأميركية واشنطن-سبأ:



شهدت مدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا الأميركية الليلة الماضية صدامات وأعمال عنف بين مؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب وآلاف آخرين مناهضين له أسفرت عن اعتقال 14 شخصا.



وذكرت (ا ف ب) أن الصدامات وقعت في منتزه لوثر كينغ جونيور الذي أغلق أمام العامة حيث قام المتظاهرون المناهضون لترامب بمحاصرة مؤيديه مرددين هتافات “لا لترامب” و”لا لأميركا فاشية” و”أيها النازيون عودوا إلى منازلكم”.



وأشارت مصادر في الشرطة إلى أنه تم اعتقال 14 شخصا أغلبيتهم لانتهاكهم حظر ارتداء أقنعة أو لحملهم هراوات أو أسلحة بدائية أخرى... موضحة أن القسم الأكبر من المتظاهرين الذين بلغ عددهم حوالي أربعة آلاف شخص تفرقوا في وقت لاحق.



ويواجه ترامب موجة انتقادات واسعة على الصعيدين الأمريكي والدولي على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة تشارلوتسفيل حيث امتنع ترامب عن تحميل المتطرفين اليمينيين المسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها المدينة والتي أدت إلى مقتل امرأة وإصابة أكثر من 20 شخصا آخرين بجروح عندما صدمت سيارة حشدا من المتظاهرين المعارضين لتجمع لليمين المتطرف ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في المدينة.

سبأ [28/أغسطس/2017]سبأ