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الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
[28/أغسطس/2017]
القدس المحتلة- سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم ثمانية فلسطينيين خلال حملات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية للأنباء عن مصادر محلية قولها: إن “قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة عرابة ومنطقة بئر الباشا في قضاء جنين وثلاثة اخرين من دير ابو مشعل ومخيم الجلزون وبلدة سلواد قضاء رام الله”.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين وآخر من بلدة صوريف غرب الخليل.

واشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اغلقت وصادرت خلال حملتها اليوم 35 ورشة حدادة بالضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس خمسة فلسطينيين خلال حملات دهم وتفتيش فى مناطق ببيت لحم والخليل بالضفة الغربية.

إلى ذلك توغلت عدة آليات لقوات الاحتلال اليوم في الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار وأعمال تجريف.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن ست آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وثلاث دبابات انطلقت من المواقع العسكرية الإسرائيلية المقامة على الشريط الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 إلى الشرق من خان يونس وتوغلت لمسافة تزيد على 100 متر في أراضي الفلسطينيين الزراعية.

وأضافت المصادر إن عملية التوغل تزامنت مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة في حين قامت الجرافات بأعمال تجريف في الأراضي الزراعية ووضعت سواتر ترابية في المنطقة وسط إطلاق نار كثيف.

يشار إلى أن آليات الاحتلال العسكرية تتعمد التوغل في الأراضي الزراعية شمال وشرق قطاع غزة بشكل مستمر وتمنع المزارعين من الوصول إليها إضافة إلى تضييقها على الصيادين والعمال وذلك ضمن الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع منذ أكثر من 10سنوات.

سبأ
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