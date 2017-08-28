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آخر تحديث: الإثنين، 28 - أغسطس - 2017 الساعة 01:40:40م
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قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان في عمليات نوعية بتعز
[28/أغسطس/2017]
تعز - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية نوعية استهدفت مواقعهم بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة في الهاملي بمديرية موزع أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة في استهداف وحدة الهندسة بالجيش واللجان لإحدى المدرعات بمديرية موزع.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان في المكلكل بمديرية الوزاعية، خلفت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم .

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات لمرتزقة العدوان شمال غرب العمري بمديرية ذباب محققا إصابات مباشرة .

ووفقا للمصدر العسكري فإن طيران العدوان السعودي الأمريكي ألقى قنابل عنقودية على منطقة الكمب بمديرية مقبنة .

سبأ
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