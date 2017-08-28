محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دك تجمعات العدو السعودي خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

دكت القوة الصاروخية والمدفعية تحصينات العدو السعودي ومرتزقته , فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقعهم في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش استهدفوا بصلية صواريخ الكاتيوشا تجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلف موقع الطلعة في نجران ,وتم تدمير مدرعة سعودية ومصرع طاقمها في رقابة العشة بقصف مدفعي للجيش واللجان .



وفي جيزان تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة في بوابة الموسم حققت إصابات مباشرة .



وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في شبكة الصيرتين بمديرية الصلو في محافظة تعز نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , وتم تدمير طقم بعبوة ناسفة ومصرع من على متنه شمال شرق تبة السيمن بمديرية ذباب .



كما تم قصف تجمعات المرتزقة في مناطق بير باشا ,الجحملية ،الضباب بعدد من قذائف الهاون, ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وحسب المصدر تكبد المرتزقة خسائر بشرية كبيرة في عمليتين هجوميتين للجيش واللجان على مواقعهم في يعيس بمنطقة مريس محافظة الضالع و التبة السوداء بمديرية عسيلان في محافظة شبوة .



وفي محافظة الجوف تم قنص خمسة من المرتزقة بمنطقة وقز بمديرية المصلوب , فيما قصفت المدفعية تجمعات أخرى شمال صحراء ميدي حققت إصابات مباشرة .



وفقا للمصدر تم إحراق آلية عسكرية تابعة للمرتزقة أمام جبل بحره بمنطقة نجد بمديرية صرواح في محافظة مأرب , في حين قتل ستة من المرتزقة برصاص الجيش واللجان في مناطق متفرقة بالمديرية نفسها .

سبأ [28/أغسطس/2017]سبأ