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  رياضة
رودريجيز يغيب عن لقاء كولومبيا وفنزويلا بتصفيات كأس العالم للإصابة
[28/أغسطس/2017]
برلين – سبأ :
اعلن نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إن لاعب وسطه الكولومبي جيمس رودريجيز سيغيب عن مباراة منتخب بلاده المقبلة بتصفيات كأس العالم أمام فنزويلا الخميس المقبل بسبب إصابة في الفخذ لكنه ربما يشارك في مواجهة البرازيل بعدها بخمسة أيام.

وانضم رودريجيز إلى بايرن ميونيخ بناء على عقد لمدة عامين قادما من ريال مدريد بطل أوروبا في يوليو تموز الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة مع النادي البافاري منذ تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الهزيمة أمام ليفربول الانجليزي في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد في بداية أغسطس آب الجاري.

وقال بايرن في بيان أكد من خلاله سفر رودريجيز إلى أمريكا الجنوبية “استدعى اتحاد كولومبيا لكرة القدم جيمس رودريجيز للمشاركة في مباراتين بتصفيات كأس العالم أمام فنزويلا في 31 أغسطس وأمام البرازيل في الخامس من سبتمبر”.

وأضاف البيان “لكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لن يكون جاهزا للمشاركة في المباراة الأولى حسبما كشفت الفحوص الطبية لبايرن وهو ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الكولومبي”.

وأشار البيان أيضا “لكن مشاركة جيمس في المباراة الثانية لم تحسم بعد وسيتخذ القرار في هذا الشأن بعد التشاور بين طبيب بايرن فولكر براون والجهاز الطبي للاتحاد الكولومبي”.

وتحتل كولومبيا حاليا المركز الثاني في مجموعة أمريكا الجنوبية متخلفة بتسع نقاط عن البرازيل صاحبة الصدارة ومتقدمة بنقطة واحدة على أوروجواي وتشيلي قبل أخر أربع جولات من التصفيات.

وتتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة للنهائيات العالمية التي ستقام في روسيا في 2018 في حين يخوض صاحب المركز الخامس (الأرجنتين) حاليا) جولة فاصلة مع منتخب من مجموعة أوقيانوسيا على مكان في النهائيات.

سبأ
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