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سيراليون: 1000 قتيل حصيلة الفيضانات العارمة التي اجتاحت فريتاون
[28/أغسطس/2017]
عمان – سبأ :
بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية التي اجتاحت عاصمة سيراليون فريتاون منذ قرابة أسبوعين إلى أكثر من ألف قتيل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية اليوم الاثنين أن مئات الأشخاص مازالوا بعداد المفقودين وأن فرص الوصول إلى ناجين تقل يوما بعد يوم.

ويقوم برنامج الغذاء العالمي وغيره من وكالات الأمم المتحدة للإغاثة بتقديم الإمدادات اللازمة من غذاء ودواء إلا أن الحكومة تقول إنها بحاجة إلى مزيد من الموارد، في الوقت الذي تواصل فيه المنظمات الدولية وغير الحكومية عمليات الإغاثة لآلاف المشردين بهدف منع انتشار الأمراض التى تسببها عادة الفيضانات مثل الكوليرا والملاريا.


واعتبر الصليب الأحمر الدولي فى جنيف أن حصيلة الفيضانات هي الأسوأ بالتاريخ الحديث لسيراليون، أحد الدول الأكثر فقرا في العالم.

سبأ
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