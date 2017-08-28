عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض كبير في أعداد اللاجئين الوافدين إلى إيطاليا خلال شهر أغسطس روما – سبأ:



تراجع على نحو كبير عدد اللاجئين الذين عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال أغسطس الجاري.



ووفقا لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية التي نشرت اليوم فقد وصل إلى إيطاليا منذ بداية يوليو وحتى 25 أغسطس، 2932 مهاجرا فقط، مقابل 21294 في نفس الفترة من العام الماضي .



وبلغت نسبة التراجع في أعداد اللاجئين الوافدين إلى إيطاليا في شهر أغسطس وحده 90 %. وقال خفر السواحل الليبي إن هذا الانخفاض يعود إلى المراقبة المكثفة للبحر المتوسط.



ويعتقد خبراء أن الانخفاض في الارقام يرجع إلى ظهور جماعة مسلحة جديدة في ليبيا تمنع اللاجئين المهربين من مغادرتها .

سبأ [28/أغسطس/2017]سبأ