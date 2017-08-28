عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة 10 اشخاص بهزة ارضية شمال غربي ايران عمان – سبأ :



أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران اليوم الاثنين أن 10 أشخاص أُصيبوا جراء زلزال ضرب شمال غربي البلاد وبلغت قوته 9ر4 درجة على مقياس ريختر.



وقال مساعد شؤون العمليات بمنظمة الاغاثة والانقاذ الايرانية شاهين فتحي لوكالة انباء "فارس" ان الهزة الارضية وقعت على عمق 6 كيلومترات من سطح الارض في الساعة الثالثة و 45 دقيقة من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة والربع من مساء الأحد بتوقيت غرينتش) في منطقة سراب وبحرمان وضواحي مدينة شرابيان (بمحافظة اذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي ايران).



وأضاف أنه فور وقوع الهزة الأرضية توجهت 4 فرق إلى المنطقة لتقييم الأضرار الناجمة.



وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن هناك بعض الأضرار لحقت بعدة مبان في منطقة "شارابيان" جراء الهزة الأرضية.





سبأ [28/أغسطس/2017]سبأ