عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البحرية الامريكية تنتشل جثث جميع البحارة المفقودين بعد الاصطدام قبالة سنغافورة سنغافورة – سبأ :



ذكرت البحرية الامريكية صباح اليوم أنها تمكنت من انتشال جثث جميع البحارة العشرة الذين فقدوا عندما اصطدمت مدمرتهم بناقلة نفط قبالة سواحل سنغافورة الأسبوع الماضي.



وأعلن أسطول الولايات المتحدة السابع في بيان ان الغواصين في سلاح البحرية الأمريكية انتشلوا رفات جميع بحارة المدمرة (جون إس ماكين) المفقودين وكان الغواصون يبحثون عن البحارة داخل المقصورات التالفة في السفينة.



يذكر أن أربع سفن أمريكية في الأسطول السابع تعرضت لحوادث منذ يناير الماضي وعلى اثره أقالت البحرية قائد الأسطول جوزيف أوكوين .

سبأ [28/أغسطس/2017]سبأ