رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أسينسيو ينقذ الريال من السقوط ويقوده للتعادل مع بلنسيه مدريد – سبأ:

أحرز النجم الشاب ماركو أسينسيو هدفين، أنقذ بهما فريقه ريال مدريد من تلقي خسارته الأولى في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، ليقوده لتعادل مثير 2 / 2 مع ضيفه بلنسيه في المرحلة الثانية للمسابقة.



وأهدر الريال (حامل اللقب) أول نقطتين في المسابقة هذا الموسم، ليصبح في جعبته أربع نقاط في المركز الخامس، بفارق الأهداف أمام بلنسيه، المتساوي معه في نفس الرصيد، صاحب المركز السادس.



وفي ظل غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي بسبب الإيقاف، تقمص أسينسيو دور البطولة، حيث بادر بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة العاشرة، لكن كارلوس سولير أدرك التعادل سريعا لبلنسيه في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف جيفري كوندوجبيا الهدف الثاني لبلنسيه في الدقيقة 77، غير أن أسينسيو أحرز هدف التعادل للريال في الدقيقة 83 من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة.



ورفع أسينسيو بهذين الهدفين رصيده التهديفي مع الريال إلى خمسة أهداف في ست مباريات بمختلف المسابقات.

سبأ [28/أغسطس/2017]سبأ