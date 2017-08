Ciblage de rassemblements de mercenaires dans la zone de Bir Bach [28/أغسطس/2017]

TAIZ, 28 Aout (SABA)-L'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires de l'agression saoudienne dans la zone d Bir Bacha au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaires ont ciblée utilisant de l'artillerie de rassemblements de mercenaires dans la zone de Bir Bacha, faisant de morts et blessees parmi leurs gansl et des ambulances se sont participés au lieu.

AM



TAIZ, 28 Aout (SABA)-L'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires de l'agression saoudienne dans la zone d Bir Bacha au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaires ont ciblée utilisant de l'artillerie de rassemblements de mercenaires dans la zone de Bir Bacha, faisant de morts et blessees parmi leurs gansl et des ambulances se sont participés au lieu.



AM



SABA