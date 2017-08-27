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آخر تحديث: الأحد، 27 - أغسطس - 2017 الساعة 10:41:54م
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محافظ تعز يزور جرحى مجزرة العدوان بفج عطان
[27/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

زار محافظ تعز عبده الجندي اليوم جرحى المجزرة الوحشية التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحي فج عطان بالعاصمه صنعاء وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ بينهم نازحين من تعز .

واطمأن المحافظ الجندي على حالتهم الصحية والخدمات الطبية التي تقدم لهم .. معبرا عن إدانته الشديدة للمجزرة الإرهابية التي إرتكبها طيران العدوان بحق المدنيين الأبرياء في حي فج عطان.

وأشار إلى أن هذه المجزرة تأتي في إطار جرائم حرب الإبادة الجماعيه التي يتعرض لها الشعب اليمني من قبل تحالف دول العدوان .. مؤكدا أن قصف العدوان للمدنيين والأحياء السكنية المكتظة بالسكان ينم عن الحقد والسقوط الأخلاقي والقيمي والإنساني للعدوان ومرتزقته بإعتبار ذلك يتنافى مع الشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني.

وأكد محافظ تعز أن دماء أبناء الشعب اليمني لن تذهب هدرا ً وأن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم .. لافتا إلى أن الشعب اليمني سيقتص من كل المجرمين دول وأفراد عاجلاً أو آجلا

سبـأ
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