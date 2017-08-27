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وقفة إحتجاجية لأبناء وأقارب الشهداء بمحافظة ريمة
[27/أغسطس/2017]
ريمة - سبأ :



نظم أبناء وأقارب الشهداء بمحافظة ريمة اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد باستمرار العدوان وما يرتكبه من جرائم مروعة بحق الشعب اليمني.

وأكد المشاركون في الوقفة على ضرورة الاستمرار في رفد الجبهات للتصدي للعدوان ومخططاته.. مشيرين إلى أن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها.

وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف دفاعا عن الأرض والعرض.

وشدد المشاركون في الوقفة على أهمية تعزيز الاصطفاف وتماسك الجبهة الداخلية لإفشال مخططات العدوان التي تستهدف تمزيق وحدة الصف الوطني.

سبـأ
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