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ارتفاع واردات الجزائر من المواد الغذائية بنسبة 10.13 بالمائة
[27/أغسطس/2017]
الجزائر - سبأ :



بلغت قيمة واردات المواد الغذائية في الجزائر 17. 5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مسجلة زيادة بنسبة 10.13بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وقالت المديرية العامة للجمارك بالجزائر في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ان "ورادات المواد الغذائية بلغت 5.17 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من 2017، مقابل 4.69 مليار خلال نفس الفترة من 2016".

وأشار البيان إلى أن قيمة واردات العام الحالي ارتفعت بنسبة 10.13% عن قيمتها في ذات المدة من العام الماضي.

ومن أبرز المواد التي سجلت ارتفاعا في قيمة وارداتها، الحليب ومشتقاته، والسكر، والزيوت، والحبوب والقهوة والشاي.

وفي منتصف العام الماضي، أطلقت الجزائر خطة لتحقيق نمو اقتصادي على ثلاث مراحل، بهدف بلوغ معدل نمو للمواد غير النفطية عند 6.5% بحلول العام 2030.. وتشكل عائدات النفط نحو 95% من دخل البلاد من النقد الأجنبي.

وبدأت المرحلة الأولى العام 2016، ومن المنتظر أن تنتهي عام 2019، وهي مرحلة الإقلاع حسب معطيات وزارة المالية.

والمرحلة الثانية تبدأ من 2020 إلى 2025‎، والثالثة من 2026 إلى 2030.. وتأثر الاقتصاد الجزائري سلبا العام الماضي، بتراجع أسعار النفط الخام عالميا، ما دفعه لزيادة الإنتاج لتعويض النقص في الدخل.

سبـأ
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