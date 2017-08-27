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حفل ومناورة بالمنطقة العسكرية الثالثة بمناسبة تخرج دورات تخصصية
[27/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أقيم اليوم حفل عسكري ومناورة بالمنطقة العسكرية الثالثة بمناسبة تخرج عدد من الدورات العسكرية التخصصية الإحترافية لمنتسبي المنطقة.

وخلال الحفل الذي حضره مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية العميد علي بن علي العريمي مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد يحيى المهدي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أن الإستعداد والجاهزية العالية يمثل ركيزة أساسية للصمود في مواجهة العدوان وتحقيق النصر.

وحث الخريجين على ترجمة ما اكتسبوه في دورتهم في الواقع العملي وفي ميادين المواجهات مع المعتدين والمرتزقة .. مشيرا إلى أن العدوان لم يستطع تحقيق أي شيء أمام صمود ويقظة أبطال الجيش واللجان الشعبية وإيمانهم بعدالة قضيتهم رغم جلب العدوان لمرتزقة العالم من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن هذه الدماء الجديدة ستكون رافدا للجبهات لمواجهة قوى العدوان الذين لا يجيدون سوى قتل الأطفال والنساء والعزل .. لافتا إلى أن المرابطين وقفوا سدا منيعا أمام مرتزقة العدوان.

وأوضح الحوثي أن الشعب اليمني جسد بصموده وثباته أنه شعب أصيل لا يستطيع أحد هزيمته بوجود رجال صادقين وثابتين في مواقفهم ومبادئهم كهؤلاء الابطال الميامين .. داعيا إلى دعم المرابطين الذين يدافعون عن كرامة كل اليمنيين.

وألقيت كلمة للخريجين أشارت إلى أن الدورة العسكرية التنشيطية أكسبت المشاركين معارف ومهارات عسكرية ستتجسد نتائجها في ميادين المواجهات.

وجددت كلمة الخريجين العهد على الثبات والوفاء لدماء الشهداء وإستشعار عظمة المسئولية الملقاة على عاتقهم أمام الله والوطن والشعب.

وقدم الخريجون خلال الحفل عرض عسكري ونماذج للمهارات القتالية في كيفية التعامل مع العدو من موقع الدفاع والهجوم وسرعة الحركة والقنص على الأهداف المتحركة والإشتباك وكيفية التخلص من الخصم، عكس خلالها الخريجين مهاراتهم العالية وما تلقوه من تدريبات نوعية خلال الدورة.

ونفذ الخريجون مناورة حية بالسلاح الثقيل والمتوسط والخفيف باتجاه العدو الإفتراضي استطاعوا خلالها تدمير مواقع العدو والسيطرة عليها بنجاح وكفاءة عالية.

حضر الحفل مدير التدريب للجبهات القتالية العقيد أحمد أحمد جابر الصيفي وركن التدريب بدائرة التدريب العسكري المقدم أيمن المتوكل.
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