إجتماع يناقش تنفيذ مشروع النقد مقابل العمل بالجوف [27/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء اليوم بمقر الصندوق الإجتماعي للتنمية بصنعاء برئاسة محافظ الجوف سام الملاحي ومدير الصندوق بصنعاء محمد غمضان الآلية التنفيذية لمشروع النقد مقابل العمل والذي سينفذه الصندوق بالمحافظة.



وتطرق اللقاء إلى السبل الكفيلة بإنجاح برامج وخطط الصندوق بالمحافظة في مجالات التعليم والصحة والمياه وغيرها من المجالات التي تم إعداد الدراسات لها من قبل فريق الصندوق الإجتماعي.



وتم خلال اللقاء الإتفاق على التنسيق بين الصندوق والسلطة المحلية لتحديد أولوية الإحتياج للمشاريع الطارئة التي يستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى.



وأشاد محافظ الجوف بالمشاريع الخدمية للصندوق الإجتماعي للتنمية في تحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.



فيما أوضح مدير الصندوق الإجتماعي أن البرنامج يستهدف دعم الفتاة الريفية وتشجيعها لمواصلة التعليم من خلال إيجاد فرص مؤقتة للعمل بمجال التعليم للمعلمات سيتم التعاقد معهن بتمويل من مشروع النقد مقابل الخدمات الإجتماعية.



حضر اللقاء مسئول برنامج النقد مقابل العمل بالصندوق ومسئول برنامج التعليم.

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