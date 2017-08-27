رئيس هيئة الأركان يلتقي مشائخ مدينة عمران وعيال سريح [27/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

التقى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري ومعه قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني اليوم بصنعاء وجهاء ومشائخ مدينة عمران وعيال سريح.



وفي اللقاء أكد رئيس الأركان إهتمام قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بمحافظة عمران التي قدمت وما زالت تقدم قوافل الشهداء في الدفاع عن حياض الوطن.. مشيرا إلى أن المرحلة التي يمر بها الوطن تقتضي تحمل الجميع لمسؤوليتهم والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية.



فيما أكد مشائخ ووجهاء مدينة عمران وعيال سريح وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية والعسكرية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وإستعداد القبائل رفد الجبهات بالمال والرجال.



واستنكروا الجرائم البشعة التي إرتكبها العدوان خلال الأيام الماضية في أرحب وحي عطان .. مؤكدين الإستعداد للدفاع عن الوطن والذود عن حياضه إلى جانب كافة أبناء الشعب اليمني.

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