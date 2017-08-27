إختتام البطولة التنشيطية الخامسة للكونغ فو بصنعاء [27/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

حقق فريق مدارس أجياد الأهلية بطولة المراكز والمدارس المفتوحة لناشيئ الكونغ فو التنشيطية الخامسة التي نظمها فرع إتحاد الكونغ فو بدعم أكاديمية الخليل للألعاب القتالية ومدرسة أجياد.



وحصل فريق أكاديمية الخليل على المركز الثاني في البطوله التي نظمت في ثلاثة أيام بإشراف الإتحاد العام للعبة، فيما ذهب المركز الثالث لفريق المركز اليمني.



وأوضح رئيس المركز اليمني للكونغ فو بمحافظة صنعاء شجاع المعلمي أن البطولة تأتي إطار إهتمام فرع إتحاد اللعبة بإنعاش لعبة الكونغ فو في أوساط المدارس وتدريبهم على المهارات القتاليه وإستغلال أوقات الفراغ خاصة في الإجازات الصيفية.



شارك في منافسات الأوزان الستة مدارس " الخليل، مدارس أجياد الأهلية، مركز أكاديمية الخليل، مركز أنور، مركز الذئاب، المركز اليمني للكونغ فو محافظة صنعاء" .



حيث حقق اللاعبان محمد عادل المجيدي وصالح الحدي المركز الأول في وزن 15 كجم، وحل ثانيا يوسف الشامي وثالثا يعقوب سفيان.



وفي وزن 20 أحرز اللاعب عبدالرحمن التويتي المركز الأول وحل ثانيا أحمد الروحاني وثالثا طه الشبامي، فيما حقق اللاعب مصطفى الشبامي المركز الأول في وزن 22 كجم، وحل ثانيا إسلام الروحاني وثالثا بشار الجوفي.



وفيما فاز بالمركز الأول في وزن 25 كجم اللاعب عمر التويتي، ذهب المركز الثاني من نصيب عبدالرحمن الذابني وثالثا إسماعيل السراجي .



وفي منافسات وزن 30 كجم، نال اللاعب رياض عبدالولي الحدي، وحل ثانيا إسماعيل السراجي، وثالثا بدر ماهر شمسان، وفي وزن 35 كجم حقق اللاعب سيف القوسي المركز الأول وحل ثانيا عبدالسلام العنسي وثالثا الثالث عمر الحمادي.



وفي وزن 40 كجم، حصل اللاعب حسن السياني على المركز الأول، واحتل المركز الثاني اللاعب ماجد فؤاد وحل ثالثا مأمون الجبلي.

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