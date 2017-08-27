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آخر تحديث: الأحد، 27 - أغسطس - 2017 الساعة 07:31:40م
المجلس السياسي الأعلى واللجنة العسكرية والأمنية يؤكدان إحتواء الموقف بأمانة العاصمة
أشاد المجلس السياسي الأعلى واللجنة العسكرية والأمنية العليا في إجتماع اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة بالجهات الأمنية وأداءها المتميز وكذا بالمواقف الحكيمة والمسئولة لقيادات المكونات السياسية...
هارفي" يودي بحياة شخصين ويهدد تكساس بسيول "كارثية"
أودى الإعصار هارفي وهو أقوى إعصار يجتاح ولاية تكساس الأمريكية منذ أكثر من 50 عاما بحياة شخصين، في حين حذرت السلطات الأمريكية من أن "هارفي" يهدد بسيول كارثية بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
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  عربي ودولي
تحطم مروحية عسكرية تقل 4 أشخاص في اليابان
[27/أغسطس/2017] طوكيو - سبأ:
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية صباح اليوم الأحد أنها فقدت الاتصال مع مروحية تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بعد ان تحطمت.

ونقلت وسائل الإعلام عن الوزارة، القول: إن الاتصال فقد مع المروحية من طراز (إس إتش -60) عند الساعة 11 مساء السبت بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش)، وذلك خلال تدريب قبالة سواحل مضيق تسوجارو بين جزيرتي هونشو وهوكايدو شمال اليابان.

وأشارت إلى أن 4 أشخاص كانوا على متن المروحية، وتم إنقاذ أحدهم، ولا تزال فرق الانقاذ تبحث عن الآخرين.
سبأ
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