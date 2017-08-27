تحطم مروحية عسكرية تقل 4 أشخاص في اليابان [27/أغسطس/2017] طوكيو - سبأ:

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية صباح اليوم الأحد أنها فقدت الاتصال مع مروحية تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بعد ان تحطمت.



ونقلت وسائل الإعلام عن الوزارة، القول: إن الاتصال فقد مع المروحية من طراز (إس إتش -60) عند الساعة 11 مساء السبت بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش)، وذلك خلال تدريب قبالة سواحل مضيق تسوجارو بين جزيرتي هونشو وهوكايدو شمال اليابان.



وأشارت إلى أن 4 أشخاص كانوا على متن المروحية، وتم إنقاذ أحدهم، ولا تزال فرق الانقاذ تبحث عن الآخرين.

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