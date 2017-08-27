فابريجاس وموراتا يقودان تشيلسي للفوز على ايفرتون بالدوري الإنجليزي لكرة القدم [27/أغسطس/2017] تشيلسي - سبأ:

فاز تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسهولة 2-صفر على ايفرتون بعد هدفين من الاسبانيين سيسك فابريجاس والفارو موراتا اليوم الأحد.



وبدت المواجهة صعبة نظريا لكنها تحولت إلى نزهة لفريق المدرب أنطونيو كونتي الذي واصل التعافي من خسارته المفاجئة بملعبه في الجولة الافتتاحية أمام بيرنلي.



ومنحت ضربة رأس من موراتا الفرصة لفابريجاس ليمنح التقدم لتشيلسي في الدقيقة 27 بعد أن وضع لاعب ارسنال السابق الكرة في شباك الحارس جوردان بيكفورد بعد لمسة رشيقة.



ولم يقدم ايفرتون الكثير خلال المباراة وضاعف تشيلسي تفوقه قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول عندما ارتقى موراتا أعلى من المدافعين ليقابل في الشباك تمريرة عرضية من سيزار أزبيليكويتا.



وكانت مبارة مخيبة للآمال بالنسبة إلى وين روني مهاجم ايفرتون الذي أهدر فرصة وحصل على بطاقة صفراء.



وتقدم تشيلسي للمركز الخامس برصيد 6 نقاط.

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