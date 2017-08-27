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إختتام دورة لمعلمي ومعلمات الفصول الدراسية المجتمعية بحجة
[27/أغسطس/2017]
حجة - سبأ:

اختتمت بمحافظة حجة اليوم دورة تدريبية لمعلمي ومعلمات الفصول الدراسية المجتمعية الجدد ضمن برنامج "علم طفلا"، نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسيف .

هدفت الدورة التي في 16 يوما إطلاع 85 متدربا من معلمي ومعلمات الفصول الدراسية المجتمعية من مديريات الشاهل، مبين، كحلان عفار، شرس، وحجة بأدوارهم ومسئولياتهم نحو مهنة وأخلاقيات التعليم وإكسابهم مهارات أساسية خاصة بعملية التدريس .

وتلقى المشاركين معارف عن إدارة الفصول المجتمعية إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإدارة الصف المدرسي وإعداد خطط دراسية سنوية والتعرف على الأساليب الوقائية والعلاجية البديلة للعقاب البدني وكيفية التعامل مع المشكلات وحلها والتخفيف منها لضمان نجاح العمل في الفصول الدراسية المجتمعية و إستمراريتها في المديريات المستهدفة .

وفي الإختتام أشار مدير مكتب التربية بالمحافظة علي الأشول إلى أهمية الدورة في الإرتقاء بالعملية التعليمية وضمان إستمراريتها وخاصة في ظل ما يشهده الوطن من عدوان.

وأشاد بجهود العاملين بالقطاع التربوي من تربويين وطلاب وإداريين وإسهامات ودعم اليونيسف لقطاع التعليم وتنفيذه لبرنامج علم طفلا لما سيكون لهذا البرنامج من أثر ملموس وفاعل في العملية التعليمية .

وألقيت عدد من الكلمات من رئيس شعبة التعليم بمكتب التربية جمال الغشيمي وعن المدربين ألقاها عبدالرحمن الزيادي وعن المشاركين في الدورة، أشارت إلى ما تلقاه معلمي ومعلمات الفصول الدراسية المجتمعية من معارف ساهمت في تنمية قدراتهم التدريسية.

وثمنت الكلمات جهود وزارة التربية ومنظمة اليونيسف لدعم العملية التعليمية بالمحافظة.

حضر الإختتام مدراء مكاتب التربية في المديريات المستهدفة ومنسق اليونيسف بالمحافظة محمد النخيف .

سبأ
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