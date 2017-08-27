[27/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط تبدأ يوم الخميس 9 ذو الحجة 1438م الموافق 31 أغسطس 2017م .
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك يُستأنف يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2017م وذلك إستناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 2000م المادة رقم (3) الفقرة ( 1 ) بشأن الإجازات والعطل الرسمية.
وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة .. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
سبأ