[27/أغسطس/2017]
كينشاسا- سبأ:
انطلقت الليلة الماضية في مدينة (كيسينغاني) في جمهورية الكونغو الديمقراطية النسخة السابعة من المهرجان الدولي للمسرح تحت اسم (انغوما 7)، والتي تتميز بكونها تزاوج بين الرقص المعاصر والرقص البهلواني.
وتشارك في المهرجان فرق مسرحية قادمة من مدن (كينشاسا) و(غوما) و(بوكافو)، فضلا عن (كيسينغاني) نفسها من الكونغو وأخرى من العاصمة الرواندية (كيغالي) ومن دولة (بوروندي) والعاصمة البلجيكية (بروكسل).. وسيدوم النشاط للمهرجان 6 أيام.
ويتلهف الجمهور بشكل خاص لأداء الفرق القادمة من (غوما)، خاصة فرقة (الأنحاب وشركاؤهم) وفرقة (سيكيلي إفريقيا).
وقال مخرج الفرقة الأولى(ديدي رامازاني)، إن مسرحية (السؤال الجيد) ستعرض في المهرجان وستتحف الجمهور بمشاهد أخاذة.
سبأ