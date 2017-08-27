المستشارة الألمانية تعتزم خفض الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا تدريجيًا برلين- سبأ:



تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خفض الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا تدريجيا.



وذكرت وسائل الإعلام أن خطط المستشارة تتضمن البحث عن مصادر دخل بديلة لمهربي البشر في مدينة أجاديز بالنيجر.



وقالت ميركل اليوم خلال رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت" إن الأشخاص الذين تقوم حياتهم اليوم على تهريب البشر يتعين أن يحصلوا على آفاق مستقبلية بديلة، وإلا فإنهم لن يعدلوا عن ذلك".



وذكرت ميركل أن المساعدات التنموية تقوم بدور كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تماما مثل الرقابة على الحدود وضبط الهجرة في النيجر.. موضحة أن بلادها تعتزم أيضا الاهتمام بحصول اللاجئين في ليبيا على مزيد من الحماية من منظمات الأمم المتحدة.



الجدير ذكره أن موظفين لدى منظمات إغاثية ذكروا أن أفراد الشرطة والجيش في النيجر يكثفون جهودهم في ملاحقة مهربي البشر على الحدود الليبية والجزائرية في إطار ما يسمى بـ"شراكة الهجرة" مع الاتحاد الأوروبي.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ