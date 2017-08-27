محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام فعاليات وأنشطة المراكز الصيفية بعمران (مكتمل) عمران - سبأ:



اختتمت بمحافظة عمران اليوم أنشطة وفعاليات المراكز الصيفية للعلوم القرآنية والدينية للعام 2017م .



تضمنت فعاليات المراكز الصيفية التي شارك فيها 12 ألف و511 طالبا وطالبة، أنشطة ومعارف في مجال العلوم الشرعية والدينية والفقه والسيرة النبوية وغيرها.



وفي الإختتام أكد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ صالح الخولاني أهمية الإهتمام بالأجيال الشابة وتعليمهم كتاب الله عز وجل والسيرة النبوية المطهرة وخاصة في ظل إكتساح هائل للعلوم الحديثة والتقنية العالمية العصر الراهن.



وأشارا إلى ما إكتسبه المشاركين في المراكز الصيفية من معارف لتنمية قدراتهم المعرفية وتنويرهم بأحكام ومبادئ القرآن الكريم والشريعة الإسلامية السمحاء .



وثمن الدكتور جغمان والشيخ الخولاني جهود المساهمين في إنجاح المراكز الصيفية، وأكدا حرص قيادة المحافظة ووزارة الاوقاف والإرشاد على الإهتمام بتنشئة الأجيال على قيم الوسطية والإعتدال والإبتعاد عن التطرف والغلو.



فيما أشار مدير مكتب التربية أحمد الشهاري إلى أن أكثر من 200 مركزا صيفيا موزعة على مديريات المحافظة نفذت خلال 30 يوم عدد من الأنشطة لصقل مواهب الشباب وتعزيز مهاراتهم في القراءة السلمية للقرآن الكريم .



وألقيت عدد من الكلمات أكدت أهمية المراكز الصيفية في إعداد وتنشئة الأجيال على الثقافة الدينية القائمة على الوسطية والإعتدال والقيم الدينية وتحصينهم من الأفكار الهدامة.



فى ختام الحفل الذي حضره مدير مكتب وزير التربية أحمد البشاري وعدد من قيادات التربية والسلطة المحلية والمكتب التنفيذي، تم توزيع الهدايا والشهادات التقديرية على المبرزين والمشرفين على المراكز الصيفية.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ