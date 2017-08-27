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  رياضة
فوز الملاكم الأمريكي مايويذر على مكجريجور بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة
[27/أغسطس/2017]
لاس فيجاس- سبأ:

فاز الملاكم الأمريكي المخضرم فلويد مايويذر على منافسه الأيرلندي كونور مكجريجور، بطل الفنون القتالية المختلطة، بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة للنزال الليلة الماضية، ليعزز سمعته كأحد أفضل الملاكمين في تاريخ الرياضة.

وكان مكجريجور، الذي يخوض نزاله الأول في الملاكمة على المستوى الاحترافي، يأمل في تحقيق مفاجأة والتفوق على الملاكم الأمريكي البالغ عمره 40 عاما لكنه افتقر لخبرة الوقوف والصمود في الحلبة.

واستغل مايويذر في المقابل خبرته الكبيرة وعزز سجله المثالي بتحقيق انتصاره 50 دون أي خسارة ليجتاز أسطورة الوزن الثقيل روكي مارسيانو الذي فاز 49 مرة ودون أي تعادل أو خسارة.

وسيتضح إذا ما كان هذا النزال الأغلى في تاريخ الملاكمة وفقا لتوقعات المروجين وذلك عقب الكشف عن عدد المشتركين في خدمة الدفع مقابل المشاهدة لكن مايويذر أثبت بكل تأكيد جدارته ومكانته الرفيعة بعدما قال إن هذا نزاله الأخير.

وكما وعد مكجريجور فقد خاض النزال بحماس كبير لكن مايويذر، الذي يعتبره كثيرون من أفضل الملاكمين في انتهاج سياسة الدفاع، لم يدع الفرصة لمنافسه واستخدم أول 3 جولات للتعرف على غريمه.

ومع الوصول إلى الجولة الرابعة أصبح مايويذر الأكثر هجوما وبدأ في توجيه اللكمات المتتالية ضد مكجريجور الذي كان يحاول الإمساك بالملاكم الأمريكي والحفاظ على آماله في الفوز.

وفي الجولة العاشرة توجه مايويذر لحسم المواجهة واستغل إرهاق مكجريجور وأرسل سلسلة من اللكمات القوية السريعة قبل أن يتدخل الحكم لإيقاف النزال وإعلان فوز الملاكم المخضرم.

سبأ
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