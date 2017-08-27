عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحكومة السورية توافق على الاتفاق بين حزب الله وداعش دمشق - سبأ:



أعلنت الحكومة السورية اليوم الاحد موافقتها على الاتفاق بين حزب الله وتنظيم داعش لإجلاء مسلحيه المتبقين على الحدود مع لبنان إلى شرق سوريا.



ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله انه: "بعد النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية في جرود القلمون الغربي وإحكام الطوق على من تبقى من تنظيم داعش الإرهابي، وحقنا لدماء قواتنا والقوات الرديفة والمدنيين تمت الموافقة على الاتفاق الذي نظم بين حزب الله وتنظيم داعش الإرهابي والذي يقضي بخروج من تبقى من عناصر داعش باتجاه المنطقة الشرقية للجمهورية العربية السورية".



وبدأت وحدات الجيش السوري، بالتعاون مع "حزب الله" اللبناني، في يوليو الماضي، عمليات ضد تجمعات المسلحين في منطقة القلمون الغربي بسطت خلالها السيطرة على كامل جرود فليطة ومعظم الممرات والمحاور الرئيسة والمرتفعات الحاكمة والتلال فيها بعد تكبيد إرهابيي "داعش" خسائر كبيرة.



وفي الأسبوع الماضي أطلق الجيش اللبناني هجوما على "داعش" في منطقة رأس بعلبك على الحدود مع سوريا في عملية تجري، حسب الحكومة في بيروت، دون تنسيق مع السلطات السورية.



وبعد تكبده خسائر كبيرة جراء الأعمال القتالية، أجبر "داعش" على التوقيع على اتفاق مع "حزب الله" جرى التفاوض بشأنه طوال الليلة الماضية بالتنسيق مع السلطات السورية.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ