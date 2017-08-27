عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوات العراقية تقترب من حسم معركة تلعفر بغداد - سبأ:



واصلت القوات العراقية اليوم الأحد، مع قوات الحشد الشعبي وبدعم من التحالف الدولي، عملية الإطباق على عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في مدينة تلعفر، التي تعتبر واحدة من آخر معاقل التنظيم الجهادي في البلاد.



وبحسب وسائل الإعلام فقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة يوم أمس السبت بعد أسبوع من انطلاق المعركة، أن القوات العراقية باتت تسيطر حاليا "على 94 في المائة من المدينة، أي على 27 حيا من أصل الأحياء الـ29" التي تتكون منها هذه المدينة الواقعة في محافظة نينوى.



واستعادت القوات العراقية كامل سيطرتها مطلع يوليو على الموصل ثاني مدن البلاد، والواقعة على بعد 70 كيلومترا شرق تلعفر.



وأكد قائد عمليات (قادمون يا تلعفر) الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله أمس أن "قوات مكافحة الإرهاب حررت حي القلعة وبساتين تلعفر وترفع العلم العراقي على أعلى بناية في القلعة".. موضحا أن العملية ما زالت مستمرة.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ