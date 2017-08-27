رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هاميلتون يفوز بجائزة بلجيكا الكبرى لسباقات الفورمولا1 لندن - سبأ:



توج البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس)، بلقب بطل جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة 12 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، التي جرت اليوم الأحد، على حلبة سبا-فرانكورشان.



وقطع هاميلتون مسافة السباق (308.52) كلم، بزمن قدره (1:24:42.820) ساعة، متفوقا بفارق (2.358) ثانية، على سائق (فيراري)، الألماني سيباستيان فيتل، الذي حل في المركز الثاني.



واحتل الأسترالي دانييل ريكياردو المركز الثالث، متخلفا بفارق (10.791) ثانية، عن صاحب المركز الأول.



بينما اكتفى الفنلنديان، كيمي رايكونن سائق (فيراري)، وفالتيري بوتاس سائق (مرسيدس)، بالمركزين الرابع والخامس على التوالي.



يذكر أن البريطاني انطلق من المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، وهي المرة 68 في مسيرته، وعادل بذلك، رقم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.



ورفع لويس هاميلتون رصيده إلى 213 نقطة، في المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم، مقلصا الفارق إلى 7 نقاط فقط، بينه وبين المتصدر سيباستيان فيتل.



ويحتل فالتيري بوتاس المركز الثالث، برصيد 179 نقطة، بفارق 37 نقطة، عن دانيال ريكياردو، الذي ارتقى إلى المركز الرابع.



بينما تراجع كيمي رايكونن إلى المركز الخامس، في الترتيب العام، برصيد 128 نقطة.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ