عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فقدان الاتصال بطائرة عسكرية يابانية فوق بحر اليابان طوكيو - سبأ:



أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم فقدان الاتصال بطائرة مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية فوق بحر اليابان.. مشيرة إلى أنها تبحث عن أفراد الطاقم وعددهم ثلاثة أشخاص.



ونقلت (رويترز) عن الوزارة قولها في بيان “انقطع الاتصال بالطائرة وهي من طراز إس إتش 60 جيه على بعد نحو 90 كيلومترا قبالة ساحل مقاطعة أوموري اليابانية في وقت متأخر من الليلة الماضية”.



وأضافت الوزارة “تم تحديد موقع مسجل بيانات الرحلة لكنه لم يكشف عما حدث للطائرة”.. مبينة ان قوات الدفاع الذاتي البحرية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.



وكان أربعة من أفراد طاقم طائرة مروحية يابانية اصيبوا في وقت سابق هذا الشهر بعد أن اصطدمت الطائرة بالأرض خلال تدريبات في قاعدة إيواكوني الجوية غرب اليابان.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ