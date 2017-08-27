[27/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
نظم القطاع النسائي بمديريتي خمر وعمران اليوم وقفات للتأكيد على الصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
وأكدت المشاركات وقوفهن إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والتصدي للغزاة والمعتدين .
واستنكرت حرائر خمر وعمران بإستمرار تحالف العدوان في إرتكاب أبشع المجازر بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها مجزرتي أرحب بيت العذري وفج عطان.
ونددت بصمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المخزي والمعيب إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية وحصار يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.
وجددت المشاركات التأكيد على الإستعداد بدعم الجبهات بالمال والرجال والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.
إلى سيرًت حرائر مديرية خمر قافلة غذائية دعما للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة .. وأكدت إستمرار العطاء والبذل من أجل الدفاع عن اليمن وسيادته.
سبأ