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آخر تحديث: الأحد، 27 - أغسطس - 2017 الساعة 06:05:57م
مجلس النواب يدين الإختلالات الأمنية بأمانة العاصمة (مكتمل)
وقف مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي أمام ما حدث أمس من إختلالات أمنية في بعض مناطق أمانة العاصمة والتي أدت الى إقلاق الأمن والإستقرار والسكينة العامة وترويع الآمنين، وأدانها المجلس واستنكرنها بشدة.
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وزارة الداخلية تنعي إستشهاد ثلاثة جنود بأمانة العاصمة
[27/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:

نعت وزارة الداخلية الجندي مصطفى محمد المرتضى والجندي إبراهيم علي عبدالملك أبو طالب والجندي يوسف أحمد محمد البدوي الذين استشهدوا أمس وهم يؤدون واجبهم في حفظ الأمن والاستقرار في جولة المصباحي بأمانة العاصمة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عناصر مسلحة خارجة عن القانون قامت بالاعتداء على أفراد النقطة الأمنية في جولة المصباحي أثناء أدائهم الواجب بإطلاق النار ما أسفر عن استشهاد الجنود الثلاثة وجرح خمسة جنود آخرين.

وعبرت الوزارة في بيان نعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء وكافة زملائهم منتسبي الوزارة .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يمن بالشفاء على الجرحى.

سبأ
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